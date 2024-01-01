WorkHub

WorkHub

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Вебсайт: workhub.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WorkHub» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Платформа розмовного штучного інтелекту, орієнтована на конфіденційність, використовує підтримку агентів штучного інтелекту, комерційних спеціалістів і LLM з відкритим кодом для централізації знань, збагачуючи таким чином співпрацю та сприяючи спрощеній автоматизації. WorkHub надає користувачам універсальні розмовні боти та інструменти, які надають інформацію, знання та дії, керовані даними. Завдяки можливостям повної інтеграції Workhub можна підключити до будь-якої бази даних і додатків, забезпечуючи повний доступ до інформації.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів ШІ

Вебсайт: workhub.ai

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