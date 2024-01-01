Lakera

Lakera

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: lakera.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lakera» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Lakera Guard empowers organizations to build GenAI applications without worrying about prompt injections, data loss, harmful content, and other LLM risks. Lakera Guard's capabilities are based on proprietary databases that combine insights from LLM applications, Gandalf, open-source data, and our dedicated ML research.
Категорії:
Business
Generative AI Infrastructure Software

Вебсайт: lakera.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lakera». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Botpress

Botpress

botpress.com

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Together AI

Together AI

together.ai

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Chooch

Chooch

chooch.ai

Katonic.ai

Katonic.ai

katonic.ai

BentoCloud

BentoCloud

bentoml.com

Vocode

Vocode

vocode.dev

Vext

Vext

vextapp.com

PromptPrivacy

PromptPrivacy

promptprivacy.com

Promptly

Promptly

trypromptly.com

Вам також може сподобатися

APILayer

APILayer

apilayer.com

TrueFoundry

TrueFoundry

truefoundry.com

DoubleCloud

DoubleCloud

double.cloud

Artie

Artie

artie.so

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Snowplow

Snowplow

snowplow.io

Internal

Internal

internal.io

Query Vary

Query Vary

queryvary.com

PI.EXCHANGE

PI.EXCHANGE

pi.exchange

Composable Prompts

Composable Prompts

composableprompts.com

BlogHunch

BlogHunch

bloghunch.com

Savant Labs

Savant Labs

savantlabs.io

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.