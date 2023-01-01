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Snowplow

Snowplow

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Вебсайт: snowplow.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Snowplow» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Snowplow надає командам повну гнучкість і контроль над тим, як дані про поведінку збираються, структуруються, обробляються, моделюються та зберігаються.

Вебсайт: snowplow.io

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