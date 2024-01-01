OctoAI надає інфраструктуру для запуску, налаштування та масштабування генеративних програм ШІ. OctoAI змушує моделі працювати на вас, а не навпаки. Розробники отримують легкий доступ до ефективної інфраструктури штучного інтелекту, щоб вони могли запускати обрані моделі, налаштовувати їх для конкретного випадку використання та плавно масштабувати від розробки до виробництва. Завдяки найшвидшим базовим моделям на ринку (зокрема Llama-2, Stable Diffusion і SDXL), інтегрованим рішенням для налаштування та системам машинного навчання світового класу під капотом розробники можуть зосередитися на створенні додатків, які вразять клієнтів, не стаючи експертами з інфраструктури штучного інтелекту. . Штаб-квартира компанії розташована в Сіетлі, штат Вашингтон, за підтримки провідних компаній венчурного капіталу. OctoAI засновано та очолюється творцями Apache TVM, стека ML з відкритим кодом для продуктивності та портативності моделі.

Вебсайт: octo.ai

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