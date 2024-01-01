Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vertex AI Studio» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Налаштовуйте та розгортайте генеративні моделі – Vertex AI надає API для провідних базових моделей та інструменти для швидкого прототипування, легкого налаштування моделей за допомогою ваших власних даних і безперешкодного розгортання в програмах.

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