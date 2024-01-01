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Instaclustr

Instaclustr

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Вебсайт: instaclustr.com

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Fully Hosted and Managed Service for OpenSearch OpenSearch is a powerful search and analytics suite that allows for data ingest, logging, search, aggregation, viewing, and analysis. These capabilities enable a wide range of valuable use cases such as logging and application search. Instaclustr Managed OpenSearch is a 100% open source solution, which means you’ll get the benefits of community innovation and vendor choice, while also benefiting from our easy-to- use automated platform and expert support. Incorporate our Managed OpenSearch solution into your current workflows in minutes and free up your valuable resources to focus on the rest of your application stack.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для пошуку підприємства

Вебсайт: instaclustr.com

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Альтернативи

Guru

Guru

getguru.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Algolia

Algolia

algolia.com

OpenText

OpenText

opentext.com

Command E

Command E

getcommande.com

Happeo

Happeo

happeo.com

Search.io

Search.io

search.io

Yext

Yext

yext.com

nuclia

nuclia

nuclia.com

Aiven

Aiven

aiven.io

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Glean

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