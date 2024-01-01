Opti9 є провідним постачальником гібридних хмарних рішень з офісами в Гарден-Сіті, штат Нью-Йорк, Омаха, штат Небраска, Оверленд-Парк, штат Канзас, і Сент-Луїсі, штат Миссурі, а також глобальною мережею центрів обробки даних. Ми є партнером AWS Advanced Consulting і Veeam Platinum VCSP і спеціалізуємося на хмарних сервісах, розробці та модернізації додатків, резервному копіюванні та аварійному відновленні, а також на керованій безпеці та відповідності. Наші рішення розроблено для прискорення цифрової трансформації з мінімальними перешкодами для бізнесу, щоб ви могли швидше реалізувати всі переваги хмари. Орієнтуючись на бізнес на першому місці, Opti9 поєднує досвід з інноваціями та новими рішеннями для досягнення підходу «Правильне робоче навантаження, правильна хмара, правильний час».

Вебсайт: opti9tech.com

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