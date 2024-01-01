Redstor

Redstor

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Вебсайт: redstor.com

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Redstor є провідним постачальником хмарних, локальних і гібридних служб резервного копіювання та відновлення даних. Його місія полягає в тому, щоб зробити керування даними простішим, легшим і приємнішим, забезпечуючи миттєвий доступ до всіх даних, де б вони не зберігалися, з єдиного елемента керування центр. Він допомагає тисячам компаній у всьому світі (користується обороною та урядами) захистити один із їхніх найцінніших активів: їхні дані. Він допомагає компаніям відповідати вимогам GDPR – відповідає найвищим стандартам (сертифікація ISO27001 і 9001) для забезпечення цілісності та безпеки даних. Малим підприємствам потрібне доступне безпечне, надійне, просте в управлінні рішення для резервного копіювання та відновлення: * 50% не витримали жодної втрати даних * Близько 80% стикаються з припиненням роботи, якщо вони не можуть отримати доступ до своїх даних Рішення MSP для резервного копіювання та відновлення від Redstor, розроблені для багатьох користувачів і створені для хмари, дозволяють вигідно задовольнити очікування кожного користувача щодо миттєвого доступу до потрібних їм даних, файлів і операційних систем у будь-який час — локально та в хмарі.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: redstor.com

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Альтернативи

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

IONOS

IONOS

ionos.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

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SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SimpleBackups

SimpleBackups

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Carbonite

Carbonite

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