Veeam

Veeam

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Вебсайт: veeam.com

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Veeam, світовий лідер у галузі захисту даних і відновлення програм-вимагачів, має на меті дати можливість кожній організації не просто відновити роботу після збою або втрати даних, а й відновити роботу. Завдяки Veeam організації досягають радикальної стійкості завдяки безпеці даних, відновленню даних і свободі даних для своєї гібридної хмари. Платформа даних Veeam надає єдине рішення для хмарних, віртуальних, фізичних середовищ, середовищ SaaS і Kubernetes, яке дає керівникам відділів ІТ і безпеки спокій, що їхні програми та дані захищені та завжди доступні. Veeam зі штаб-квартирою в Сіетлі, штат Вашингтон, з офісами в більш ніж 30 країнах, захищає понад 450 000 клієнтів по всьому світу, включаючи 73% Global 2000, які довіряють Veeam підтримувати свій бізнес.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: veeam.com

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Альтернативи

Multcloud

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IONOS

IONOS

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Backblaze

Backblaze

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Sync

Sync

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IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

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Datto

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