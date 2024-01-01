Veeam, світовий лідер у галузі захисту даних і відновлення програм-вимагачів, має на меті дати можливість кожній організації не просто відновити роботу після збою або втрати даних, а й відновити роботу. Завдяки Veeam організації досягають радикальної стійкості завдяки безпеці даних, відновленню даних і свободі даних для своєї гібридної хмари. Платформа даних Veeam надає єдине рішення для хмарних, віртуальних, фізичних середовищ, середовищ SaaS і Kubernetes, яке дає керівникам відділів ІТ і безпеки спокій, що їхні програми та дані захищені та завжди доступні. Veeam зі штаб-квартирою в Сіетлі, штат Вашингтон, з офісами в більш ніж 30 країнах, захищає понад 450 000 клієнтів по всьому світу, включаючи 73% Global 2000, які довіряють Veeam підтримувати свій бізнес.

Вебсайт: veeam.com

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