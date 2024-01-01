Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Xopero» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Xopero ONE Backup & Recovery — це рішення корпоративного рівня для захисту даних для вашої VMware, яке вирізняється простотою, економічною ефективністю та надійністю, відповідаючи очікуванням найвибагливіших віртуальних і гібридних середовищ.
особливості
* Безагентне автоматичне резервне копіювання
* Розширені схеми резервного копіювання та налаштування
* Варіанти кількох сховищ (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage та всі хмари, сумісні з S3, або локальні дискові ресурси, SMB, NFS, CIFS)
* Дедуплікація та реплікація
* Кілька варіантів відновлення — відновлюйте дані резервної копії подрібнено, цілі машини, миттєво завантажуйте віртуальну машину або виконайте міграцію в інше середовище віртуальної машини.
* Тестове відновлення — установіть план і розклад відновлення для автоматичного відновлення останньої копії всієї машини або запустіть віртуальні машини безпосередньо з резервної копії, щоб перевірити продуктивність
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