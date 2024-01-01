Xopero

Xopero

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Вебсайт: xopero.com

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Xopero ONE Backup & Recovery — це рішення корпоративного рівня для захисту даних для вашої VMware, яке вирізняється простотою, економічною ефективністю та надійністю, відповідаючи очікуванням найвибагливіших віртуальних і гібридних середовищ. особливості * Безагентне автоматичне резервне копіювання * Розширені схеми резервного копіювання та налаштування * Варіанти кількох сховищ (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage та всі хмари, сумісні з S3, або локальні дискові ресурси, SMB, NFS, CIFS) * Дедуплікація та реплікація * Кілька варіантів відновлення — відновлюйте дані резервної копії подрібнено, цілі машини, миттєво завантажуйте віртуальну машину або виконайте міграцію в інше середовище віртуальної машини. * Тестове відновлення — установіть план і розклад відновлення для автоматичного відновлення останньої копії всієї машини або запустіть віртуальні машини безпосередньо з резервної копії, щоб перевірити продуктивність
Категорії:
Business
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: xopero.com

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Альтернативи

Multcloud

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IONOS

IONOS

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Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

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