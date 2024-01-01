Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Xopero» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Xopero ONE Backup & Recovery — це рішення корпоративного рівня для захисту даних для вашої VMware, яке вирізняється простотою, економічною ефективністю та надійністю, відповідаючи очікуванням найвибагливіших віртуальних і гібридних середовищ. особливості * Безагентне автоматичне резервне копіювання * Розширені схеми резервного копіювання та налаштування * Варіанти кількох сховищ (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage та всі хмари, сумісні з S3, або локальні дискові ресурси, SMB, NFS, CIFS) * Дедуплікація та реплікація * Кілька варіантів відновлення — відновлюйте дані резервної копії подрібнено, цілі машини, миттєво завантажуйте віртуальну машину або виконайте міграцію в інше середовище віртуальної машини. * Тестове відновлення — установіть план і розклад відновлення для автоматичного відновлення останньої копії всієї машини або запустіть віртуальні машини безпосередньо з резервної копії, щоб перевірити продуктивність

Вебсайт: xopero.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Xopero». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.