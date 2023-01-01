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Storj

Storj

storj.io

Користуватися вебзастосунком

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Storj DCS — це безпечне хмарне сховище об’єктів для розробників, сумісне з S3, за ціною до 80% дешевше. Спробуйте безкоштовно та подивіться, як ви можете почати будувати децентралізовану хмару вже сьогодні.

Вебсайт: storj.io

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