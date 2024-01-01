Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WarpStream» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Транслюйте більше, керуйте менше WarpStream — це сумісна з Kafka платформа потокового передавання даних, створена безпосередньо на основі сховища об’єктів: жодних витрат на смугу пропускання між AZ, жодних дисків, якими потрібно керувати, і нескінченно масштабована, усе у вашому VPC.

Вебсайт: warpstream.com

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