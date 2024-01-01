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WarpStream

WarpStream

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Вебсайт: warpstream.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WarpStream» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Транслюйте більше, керуйте менше WarpStream — це сумісна з Kafka платформа потокового передавання даних, створена безпосередньо на основі сховища об’єктів: жодних витрат на смугу пропускання між AZ, жодних дисків, якими потрібно керувати, і нескінченно масштабована, усе у вашому VPC.

Вебсайт: warpstream.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WarpStream». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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