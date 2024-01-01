Clumio

Clumio

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Вебсайт: clumio.com

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Clumio допомагає організаціям спростити захист даних в AWS. Його захищене рішення SaaS з повітряним розривом дозволяє організаціям відповідати суворим вимогам, створювати резервні копії та відновлювати дані за лічені хвилини та отримувати кращу видимість для оптимізації витрат на хмарне зберігання. Створений як хмарне рішення SaaS, Clumio не потребує розгортання програмного чи апаратного забезпечення, щоб розпочати захист даних Amazon S3. Клієнти просто підключають своє середовище AWS до служби Clumio за допомогою безпечного методу автентифікації. Класифікація даних може бути досягнута за допомогою функції Clumio Protection Group, яка дозволяє створювати резервні копії певних об’єктів S3 або виключати їх із резервного копіювання. Застосовуючи глобальні політики до груп захисту, створюються резервні копії на основі відповідності, які потім контролюються за допомогою інтуїтивно зрозумілих звітів і проактивних сповіщень. Резервні копії Clumio для Amazon S3 зберігаються поза обліковим записом клієнта AWS, є незмінними та не можуть бути видалені. Інтуїтивно зрозумілі можливості пошуку та перегляду допомагають виконувати швидке детальне відновлення в сегментах і регіонах AWS. Резервне копіювання Clumio оптимізовано за рахунок усунення будь-яких накладних витрат на версії об’єктів і невеликих витрат на файли.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: clumio.com

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NinjaRMM

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