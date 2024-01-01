activeMind Academy, це освітня платформа, орієнтована на навчання та надання ресурсів у сфері захисту даних та інформаційної безпеки. Це розширення activeMind, яке має на меті надати професіоналам і організаціям знання та навички, необхідні для ефективного управління та захисту даних. Ключові особливості activeMind Academy включають: * Комплексні курси: Академія пропонує різноманітні курси, які охоплюють ключові аспекти захисту даних та інформаційної безпеки, включаючи відповідність GDPR, основи кібербезпеки та передові методи безпеки. * Експерти-інструктори: курси розроблені та викладаються експертами галузі з великим досвідом захисту даних, дотримання законодавства та інформаційної безпеки. * Гнучке навчання: ActiveMind Academy надає гнучкі варіанти навчання, включаючи онлайн-курси, які можна відвідувати у власному темпі, що робить їх доступними для зайнятих професіоналів. * Сертифікати: учасники можуть отримати сертифікати після завершення курсів, які можуть підвищити їхні професійні повноваження та продемонструвати свій досвід у захисті даних та інформаційній безпеці. * Оновлений вміст: навчальна програма регулярно оновлюється, щоб відобразити останні зміни в законах про захист даних і практиці інформаційної безпеки, гарантуючи, що учні отримують актуальну та актуальну інформацію. * Практична спрямованість: курси підкреслюють практичні знання та навички, які можуть бути безпосередньо застосовані в професійних умовах, допомагаючи організаціям покращити відповідність вимогам і заходи безпеки. Академія activeMind — це важливий ресурс для тих, хто хоче поглибити своє розуміння захисту даних та інформаційної безпеки, незалежно від того, є вони досвідченими професіоналами чи новачками.

Вебсайт: activemind.academy

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