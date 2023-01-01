Захистіть усе, що ви створюєте та запускаєте в хмарі. Організації будь-якого розміру та галузі використовують Wiz для швидкого виявлення та усунення найбільш критичних ризиків у AWS, Azure, GCP і Kubernetes, щоб вони могли створювати швидше та безпечніше.

Вебсайт: wiz.io

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