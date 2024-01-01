Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cloudback» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Cloudback — це комплексне рішення для захисту ваших сховищ. Автоматичне щоденне резервне копіювання та миттєве відновлення ваших репозиторіїв GitHub, метаданих і навіть LFS. Резервне копіювання в будь-яке сховище. * Виконується SOC2 * Автоматичне резервне копіювання * Самодостатні захищені паролем ZIP-архіви з шифруванням AES-256 * Сховища клієнтів: S3, OneDrive, Azure, GCP, Wasabi, Alibaba тощо * Cloudback-сховища: США, ЄС, Великобританія, Азія * Дедуплікація даних * Резервне копіювання * Журнал аудиту * Миттєві сповіщення електронною поштою та месенджерами: Slack, MS Teams, Discord * Підтримка блокування об’єктів і тегів AWS S3 * І багато іншого

Вебсайт: cloudback.it

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