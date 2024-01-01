CrashPlan забезпечує спокій завдяки безпечному, масштабованому та простому резервному копію даних кінцевої точки. Ми допомагаємо організаціям оговтатися від будь-якого найгіршого сценарію, будь то катастрофа, проста людська помилка, викрадений ноутбук, програмне забезпечення-вимагач або ще невиявлене лихо. Ми продовжуємо впроваджувати інновації в міру розвитку робочого ландшафту, що робить CrashPlan основою безпеки даних організацій. Те, що починається як резервне копіювання та відновлення кінцевої точки, стає рішенням для відновлення програм-вимагачів, зломів, міграцій і юридичних заборон. CrashPlan захищає понад 50 000 організацій світового рівня, включаючи найбільші глобальні бренди. Незважаючи на те, що CrashPlan існував як продукт більше десяти років, у 2022 році відділився від нашої попередньої материнської компанії, щоб зосередитися виключно на резервному копіюванні та відновленні. Штаб-квартира компанії знаходиться в Міннеаполісі, Міннесота.

Вебсайт: crashplan.com

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