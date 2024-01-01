Nexetic

Nexetic

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Вебсайт: nexetic.com

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Nexetic Shield — це хмарна служба резервного копіювання, яка пропонує необмежену резервну копію даних вашої компанії. Наша служба резервного копіювання автоматично створює резервні копії всіх ваших файлів і змін файлів, що містяться на вашому комп’ютері. Якщо ваш корпоративний ноутбук чи настільний комп’ютер пошкоджено, втрачено чи вкрадено, або ви просто хочете повернути час назад, ви можете відновити все одним натисканням кнопки. Усі дані, резервні копії яких ми створюємо, також можна відновити на іншому комп’ютері. Щит працює повністю автономно. Він завжди створює резервну копію ваших даних без участі користувача. Використовуючи Shield, вам ніколи не доведеться турбуватися про втрату важливих даних вашого бізнесу. Ключові особливості * Безперервне резервне копіювання комп’ютерів і ноутбуків * Необмежена кількість даних – необмежена кількість версій файлів * Просте відновлення за 1 крок – повернення до початкового розташування * Нульові обмеження пропускної здатності | Максимальна швидкість завантаження * Зберігання видалених файлів протягом 1 року * Дані зберігаються у Фінляндії (не в США) * Відповідно до політики безпеки даних ЄС. * Обладнання корпоративного рівня * Доступна масштабованість * Дані зашифровані за технологією AES 256
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: nexetic.com

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