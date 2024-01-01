Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Deft» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Deft, компанія Summit, є надійним постачальником керованих ІТ-послуг для малих і середніх підприємств зі списку Fortune 500. Заснована в 1999 році, ми надаємо відзначені нагородами колокацію, хмарні послуги, аварійне відновлення та мережеві послуги в провідних центрах обробки даних по всьому світу. Компанія Summit придбала компанію Deft у 2024 році, щоб об’єднати їх колокацію, хмарні та мережеві сервіси для створення потужного центру ІТ-рішень.

Вебсайт: deft.com

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