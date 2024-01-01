Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Infrascale» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Infrascale — це компанія DRaaS, яка використовує хмару для усунення простоїв. Заснована в 2011 році, компанія прагне надати кожній компанії можливість відновлюватися після катастрофи — швидко, легко та доступно. Поєднання інтелектуального програмного забезпечення з потужністю хмари — це те, як Infrascale долає бар’єр витрат на аварійне відновлення без складного дорогого апаратного забезпечення. Infrascale дає компаніям впевненість у вирішенні несподіванок, усуваючи простої, забезпечуючи більший рівень безпеки та постійну доступність.

Вебсайт: infrascale.com

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