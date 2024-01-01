Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CyberFortress» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CyberFortress — це міжнародна компанія, яка спрощує повне резервне копіювання та швидке відновлення всіх втрачених або викрадених даних, щоб запобігти збитку та збоям у роботі організацій будь-якого розміру. Дані зберігаються в захищених георезервованих об’єктах, а наш набір рішень дозволяє нашим фахівцям із відновлення даних створювати індивідуальне комплексне рішення для кожного клієнта. Щоразу, коли клієнту потрібно відновити дані, він отримує персональну підтримку в реальному часі від спеціаліста з сертифікатами щогодини кожного дня в році.

Вебсайт: cyberfortress.com

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