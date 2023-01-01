Усі ваші «повернення до» зберігаються в одному місці. Guardo — це найшвидший і найпростіший спосіб зібрати, упорядкувати та створити закладку для будь-якого посилання в Інтернеті.

Вебсайт: guardo.io

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