Найшвидший спосіб для творчих груп отримати схвалення проекту та відгук. Punchlist дозволяє вам працювати з клієнтами та товаришами по команді по-новому. Поділіться однією URL-адресою та спостерігайте за всіма змінами вмісту та дизайну, позначеними безпосередньо на будь-яких веб-сайтах, зображеннях або PDF-файлах.

Вебсайт: usepunchlist.com

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