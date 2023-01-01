ruttl — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку для живих веб-сайтів, як і InVision, призначений для статичних веб-сайтів. Ви можете отримати відгук від свого клієнта та інформацію від вашої команди на веб-сайті в реальному часі або за посиланням. Це дає вам можливість редагувати живі веб-сайти, ділитися веб-проектами зі своїми товаришами по команді, позначати їх у контекстних коментарях і отримувати контекстний зворотний зв’язок щодо них.

Вебсайт: ruttl.com

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