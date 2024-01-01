Switchbar for macOS & Windows is on Product Hunt with a limited 25% discount!

Switchbar - Browser picker | Product Hunt
WebCatalog

Ellipsis

Ellipsis

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: ellipsis.dev

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ellipsis» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ellipsis is an AI devtool that converts technical instructions into working, tested code. Customers like PromptLayer and Warp (W23) use us to review changes and fix bugs. With Ellipsis, teams get a deep LLM-powered code review on every commit. When a developer wants to make a change, they simply tag us, and Ellipsis submits the fix. Ellipsis runs in the cloud so developers can make progress on other tasks while Ellipsis answers questions, writes code, and conducts code reviews on their behalf. The product integrates with GitHub, Slack, Linear, and other sources, allowing for thoughtful responses that consider the product roadmap, production logs, and bug reports.

Вебсайт: ellipsis.dev

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ellipsis». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Stackify

Stackify

stackify.com

Repodex

Repodex

repodex.ai

Linear

Linear

linear.app

Height

Height

height.app

Gitmoji

Gitmoji

gitmoji.dev

Zoho BugTracker

Zoho BugTracker

zoho.com

Makelog

Makelog

makelog.com

GitHub Web Editor

GitHub Web Editor

github.dev

Bugasura

Bugasura

bugasura.io

HyperDX

HyperDX

hyperdx.io

Otherbrain

Otherbrain

otherbrain.world

StoryScale

StoryScale

storyscale.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.