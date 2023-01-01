Bugasura — це найпростіша програма для відстеження помилок, створена для швидкозмінних, сучасних технологічних команд. Легко відстежуйте проблеми, повідомляйте про них і керуйте ними. Співпрацюйте з командами, постачальниками та клієнтами, щоб швидше усувати помилки.

Вебсайт: bugasura.io

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