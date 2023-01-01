Платформа безперервної комунікації для команд, які швидко постачають програмне забезпечення, щоб ділитися тим, що вони постачають. Оптимізуйте оновлення з місця походження роботи, як-от GitHub, Jira або Linear.

Вебсайт: makelog.com

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