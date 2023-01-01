Увімкніть інженерну ефективність і стратегічне узгодження за допомогою Jellyfish Engineering Management Platform. Ми інтегруємося з такими інструментами, як Jira та GitHub. Jellyfish допомагає керівникам інженерів зосередити свої команди на найважливішому для бізнесу, ухвалювати стратегічні рішення та досягати результатів.

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