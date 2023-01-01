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Status Hero

Status Hero

statushero.com

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Status Hero — це робочий інструмент комунікації, який перетворює асинхронні реєстрації та дані керування проектом у стислі та змістовні звіти. Status Hero працює з такими інструментами керування проектами, як GitHub, Jira та Asana, а також інструментами обміну повідомленнями, такими як електронна пошта, Slack і Microsoft Teams, щоб зібрати діяльність вашої команди та реєстрації в єдиний звіт, який можна переглядати та ділитися.

Вебсайт: statushero.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Status Hero». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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