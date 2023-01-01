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Gitter

Gitter

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Вебсайт: gitter.im

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Gitter — це система обміну миттєвими повідомленнями та чатів із відкритим кодом для розробників і користувачів сховищ GitLab і GitHub. Gitter надається як програмне забезпечення як послуга з безкоштовною опцією, яка надає всі основні функції та можливість створити єдину приватну кімнату чату, а також варіанти платної підписки для окремих осіб і організацій, що дозволяє їм створювати довільну кількість приватних чатів. кімнати. Для окремих сховищ git на GitHub можна створити окремі чати. Конфіденційність чату відповідає налаштуванням приватності пов’язаного сховища GitHub: таким чином, чат для приватного (тобто лише для учасників) сховища GitHub також є приватним для тих, хто має доступ до сховища. Графічний бейдж, що посилається на кімнату чату, можна розмістити у файлі README сховища git, привертаючи до нього увагу всіх користувачів і розробників проекту. Користувачі можуть спілкуватися в чатах або отримувати доступ до приватних чатів для репозиторіїв, до яких вони мають доступ, увійшовши в Gitter через GitHub (що не передбачає передачі пароля GitHub користувача Gitter). Gitter схожий на Slack. Як і Slack, він автоматично реєструє всі повідомлення в хмарі.

Вебсайт: gitter.im

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