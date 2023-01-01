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Bitbucket

Bitbucket

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Вебсайт: bitbucket.org

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Bitbucket — це веб-сервіс сховища контролю версій, який належить Atlassian, для вихідного коду та проектів розробки, які використовують системи контролю версій Mercurial (з моменту запуску до 1 липня 2020 року) або Git (з жовтня 2011 року). Bitbucket пропонує як комерційні плани, так і безкоштовні облікові записи. Він пропонує безкоштовні облікові записи з необмеженою кількістю приватних сховищ (у яких може бути до п’яти користувачів у разі безкоштовних облікових записів) станом на вересень 2010. Bitbucket інтегрується з іншим програмним забезпеченням Atlassian, таким як Jira, HipChat, Confluence та Bamboo. Він схожий на GitHub, який переважно використовує Git. Bitbucket традиційно продає свої послуги професійним розробникам із приватним пропрієтарним програмним кодом, особливо після придбання Atlassian у 2010 році. У лютому 2017 року Bitbucket оголосив, що охопив 6 мільйонів розробників і 1 мільйон команд на своїй платформі. Bitbucket має три моделі розгортання: Хмара, сервер Bitbucket і центр обробки даних.

Вебсайт: bitbucket.org

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