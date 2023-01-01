Платформа git для інженерів обладнання. Прискоріть свій вихід на ринок за допомогою AllSpice, що забезпечує сучасний контроль версій і співпрацю для власних електронних розробок.

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