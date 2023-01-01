Mint.com — це безкоштовна веб-служба управління особистими фінансами для США та Канади, створена Аароном Пацером. Спочатку Mint забезпечував агрегацію облікових записів через угоду з Yodlee, але згодом перейшов на використання Intuit для підключення до облікових записів. Основний сервіс Mint дозволяє користувачам відстежувати банківські, кредитні картки, інвестиції та позики та транзакції через єдиний інтерфейс користувача, а також створювати бюджети та встановлювати фінансові цілі. У 2009 році Mint був придбаний Intuit, виробником Quicken і TurboTax. Станом на 2010 рік Mint.com стверджує, що зв’язується з понад 16 000 фінансовими установами США та Канади та підтримує понад 17 мільйонів індивідуальних фінансових рахунків. Станом на листопад 2013 року Mint.com стверджував, що має понад 10 мільйонів користувачів. У 2016 році Mint.com стверджував, що має понад 20 мільйонів користувачів.

Вебсайт: intuit.com

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