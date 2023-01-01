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Squarespace

Squarespace

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Вебсайт: squarespace.com

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Squarespace, Inc. — приватна американська компанія, розташована в Нью-Йорку. Він надає програмне забезпечення як послугу для створення та розміщення веб-сайтів, а також дозволяє користувачам використовувати попередньо створені шаблони веб-сайтів і елементи перетягування для створення та редагування веб-сторінок. У 2004 році під час навчання в Мерілендському університеті Ентоні Касалена заснував Squarespace як службу розміщення блогів. Він був її єдиним співробітником до 2006 року, коли її дохід досяг $1 млн. Компанія зросла з 30 співробітників у 2010 році до 550 у 2015 році. До 2014 року вона залучила 78,5 мільйонів доларів венчурного капіталу; додані інструменти електронної комерції, служби доменних імен і аналітика; і замінив його кодування функціями перетягування.

Вебсайт: squarespace.com

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