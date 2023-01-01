Reddit (стилізований логотипом як reddit) — це американська соціальна мережа новин, веб-сайт для рейтингів веб-вмісту та дискусій. Зареєстровані учасники надсилають на сайт такий вміст, як посилання, текстові дописи та зображення, які потім голосують за або проти іншими учасниками. Публікації організовано за темами у створених користувачами дошках, які називаються «субреддитами», які охоплюють різноманітні теми, такі як новини, політика, наука, фільми, відеоігри, музика, книги, спорт, фітнес, кулінарія, домашні тварини та обмін зображеннями. Подані матеріали з більшою кількістю голосів «за» з’являються у верхній частині субредіту та, якщо вони отримують достатньо голосів «за», зрештою на першій сторінці сайту. Незважаючи на суворі правила, що забороняють переслідування, адміністратори Reddit витрачають значні ресурси на модерацію сайту. Станом на травень 2020 року Reddit посідає 19 місце за відвідуваністю веб-сайтів у США та світі, за даними Alexa Internet, із 55% користувачів База надходить із Сполучених Штатів, далі йдуть Великобританія з 7,4% і Канада з 5,8%. Reddit заснували сусіди по кімнаті з Університету Вірджинії Стів Хаффман і Алексіс Оганян у 2005 році. Condé Nast Publications придбала сайт у жовтні 2006 року. У 2011 році Reddit став незалежною дочірньою компанією материнської компанії Condé Nast, Advance Publications. У жовтні 2014 року Reddit зібрав 50 мільйонів доларів під час раунду фінансування під керівництвом Сема Альтмана, який включав інвесторів Марка Андріссена, Пітера Тіля, Рона Конвея, Снуп Догга та Джареда Лето. Тоді їхні інвестиції оцінили компанію в 500 мільйонів доларів. У липні 2017 року Reddit залучив 200 мільйонів доларів для оцінки в 1,8 мільярда доларів, причому Advance Publications залишалася основним акціонером. У лютому 2019 року раунд фінансування в розмірі 300 мільйонів доларів під керівництвом Tencent збільшив оцінку компанії до 3 мільярдів доларів.

Вебсайт: reddit.com

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