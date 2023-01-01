WebCatalog

Greenhouse

Greenhouse

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: greenhouse.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Greenhouse» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початковому раунді в 2013 році, 7,5 мільйонів доларів у раунді серії A у 2014 році, 13,6 мільйонів доларів у раунді серії B у 2015 році, 35 мільйонів доларів у раунді серії C у 2015 році та 50 мільйонів доларів у раунді серії D. у 2018 році. Дослідницька компанія CB Insights у дослідженні, проведеному на замовлення The New York Times, включила Greenhouse до п’ятдесяти стартапів, які, за прогнозами, стануть єдинорогом, компаній з оцінкою щонайменше в 1 мільярд доларів.

Вебсайт: greenhouse.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Greenhouse». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Lever

Lever

lever.co

Splice

Splice

splice.com

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

Squarespace

Squarespace

squarespace.com

Bleacher Report

Bleacher Report

bleacherreport.com

Virtru

Virtru

virtru.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

Lazada Malaysia

Lazada Malaysia

lazada.com.my

Groupon

Groupon

groupon.com

Lazada Indonesia

Lazada Indonesia

lazada.co.id

Lazada Philippines

Lazada Philippines

lazada.com.ph

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності