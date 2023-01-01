Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Splice» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Splice — це хмарна платформа для створення музики та спільної роботи, яка інтегрується з ключовими цифровими аудіоробочими станціями (DAW), щоб запропонувати автоматичне онлайн-резервне копіювання з керуванням версіями, онлайн- та офлайн-співпрацею, а також візуалізацією процесу створення. У 2017 році Splice залучив 35 мільйонів доларів під час раунду фінансування серії B під керівництвом Дрейпера Фішера Юрветсона.

Вебсайт: splice.com

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