SoundCloud — це онлайн-платформа для розповсюдження аудіо та веб-сайт для обміну музикою в Берліні, Німеччина, який дозволяє своїм користувачам завантажувати, рекламувати та ділитися аудіо. Започаткований у 2007 році Олександром Люнгом та Еріком Уолфорсом, SoundCloud перетворився на один із найбільших сервісів потокового передавання музики, який охоплює понад 175 мільйонів користувачів щомісяця по всьому світу. SoundCloud пропонує як безкоштовне, так і платне членство на платформі, доступне для комп’ютерів і мобільних пристроїв. SoundCloud вплинув на музичну індустрію завдяки успіху багатьох виконавців, які використовували цей сервіс для початку або просування своєї кар’єри. SoundCloud отримав підтримку від багатьох інвесторів та інших медіа-платформ, таких як Twitter, хоча сама потокова платформа вирішила проблеми з фінансуванням і звільнила багатьох співробітників, щоб залишатися прибутковою.

Вебсайт: soundcloud.com

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