Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Brain.fm» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Brain.fm - Музика, створена для мозку, щоб покращити концентрацію, розслаблення, медитацію, дрімоту та сон протягом 10-15 хвилин використання.

Вебсайт: brain.fm

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