Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Generative.fm Play» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Зосередьтеся, спіть або розслабтеся, слухаючи генератори ембієнтної музики, яка ніколи не закінчується й не повторюється. Створено людиною і нескінченно виконується комп’ютерами.

Вебсайт: generative.fm

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