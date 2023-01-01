Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Meditation - Down Dog» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Незалежно від того, чи хочете ви заспокоїти свій розум протягом дня або краще спати вночі, за допомогою медитації ви щоразу отримуєте абсолютно нову практику медитації під керівництвом або сну. Як і всі додатки Down Dog, Meditation повністю налаштовується та дає вам можливість створювати практику медитації, яка вам подобається!

Вебсайт: downdogapp.com

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