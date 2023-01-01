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Yoga - Down Dog

Yoga - Down Dog

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Вебсайт: downdogapp.com

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З Down Dog ви отримуєте нову практику йоги щоразу, коли підходите до свого килимка. На відміну від попередньо записаних відео, Down Dog не змусить вас робити те саме тренування знову і знову. Маючи понад 60 000 різних конфігурацій, Down Dog дає вам можливість створювати практику йоги, яка вам подобається!

Вебсайт: downdogapp.com

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