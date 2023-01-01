Barre - Down Dog

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Від розробників додатка для йоги з найвищим рейтингом, Down Dog, Barre щоразу дає вам абсолютно нове тренування для барре! На відміну від перегляду попередньо записаних відео, Barre зберігає все свіжим і мотивує вас завдяки нескінченному вмісту.

Вебсайт: downdogapp.com

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