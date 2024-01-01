LiveCaster 3

Livecaster — це програма на базі Windows, яка дозволяє користувачам виходити в прямому ефірі з попередньо записаними відео на Facebook і YouTube та інших платформах живого відео. Він також підтримує кілька облікових записів у соціальних мережах. Отримайте більше переглядів і отримайте більшу аудиторію, використовуючи живі відео для відеомаркетингу. Цей прискорювач трафіку забезпечує підтримку RTMP, тож ви можете запускати трансляцію на всіх живих платформах. Він забезпечує детальне навчання та цілодобову підтримку в чаті та не потребує сторонніх програм.

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Вебсайт: livecaster.in

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