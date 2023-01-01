WebCatalog
GoStream

GoStream

gostream.co

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Найкращий спосіб прямої трансляції попередньо записаного відео. Професійний інструмент для прямої трансляції використовує попередньо записане відео у вашому браузері. Multistream, Schedule та інші функції. Транслюйте на Facebook, YouTube, TikTok, Twitter та інші понад 30 соціальних медіа-платформ і веб-сайтів.

Вебсайт: gostream.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GoStream». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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