Найкращий спосіб прямої трансляції попередньо записаного відео. Професійний інструмент для прямої трансляції використовує попередньо записане відео у вашому браузері. Multistream, Schedule та інші функції. Транслюйте на Facebook, YouTube, TikTok, Twitter та інші понад 30 соціальних медіа-платформ і веб-сайтів.

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