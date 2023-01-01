Пряма трансляція в режимі реального часу та записані відео в понад 45 соціальних мережах та Інтернеті одночасно Понад 2 мільйони користувачів довіряють багатопотокову трансляцію на кількох соціальних платформах і настроюваних адресатах RTMP одночасно!

Вебсайт: onestream.live

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «OneStream Live». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.