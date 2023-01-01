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Prenatal Yoga - Down Dog

Prenatal Yoga - Down Dog

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Вебсайт: downdogapp.com

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Завдяки пренатальній йозі ви отримуєте нову пренатальну практику йоги кожного разу, коли підходите до свого килимка. На відміну від попередньо записаних відео, Prenatal Yoga не змусить вас виконувати ту саму процедуру йоги знову і знову, тож ви можете зробити це щоденною звичкою оздоровлення під час вагітності, яка вам не набридне!

Вебсайт: downdogapp.com

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