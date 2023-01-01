Готувати дітей до школи – найгірша частина дня. School Morning Routine — це програма, яка допоможе вам підготувати своїх дітей без хаосу. Тож ви знову зможете насолоджуватися сімейними ранками разом. Чому о 9 ранку у вас здається, що ви пробігли марафон? Діти хочуть робити правильні речі (ну, у більшості випадків). Але вони легко забувають і відволікаються. Тому, щоб виштовхнути їх за двері вчасно, вам доведеться приставати, лаяти і сперечатися. Поки весь ранок не стане просто божевільним безладдям.

Вебсайт: schoolmorningroutine.com

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