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Amazon Music

Amazon Music

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Вебсайт: amazon.com

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Amazon Music (раніше Amazon MP3) — це платформа потокового передавання музики та музичний онлайн-магазин, яким керує Amazon. Запущений у публічній бета-версії 25 вересня 2007 року, у січні 2008 року він став першим музичним магазином, який продавав музику без керування цифровими правами (DRM) від чотирьох основних музичних лейблів (EMI, Universal, Warner і Sony BMG), а також від багато незалежних. Усі треки спочатку продавалися у форматі MP3 зі змінним бітрейтом 256 кілобіт на секунду без водяних знаків для кожного клієнта або DRM; однак деякі треки тепер позначено водяними знаками. Ліцензійні угоди із звукозаписними компаніями обмежують країни, у яких можна продавати музику. Після Сполучених Штатів Amazon MP3 було запущено у Великій Британії 3 грудня 2008 року, у Німеччині 1 квітня 2009 року та у Франції 10 червня. 2009. Німецьке видання доступне в Австрії та Швейцарії з 3 грудня 2009 року. Amazon MP3 store було запущено в Японії 10 листопада 2010 року. Іспанське та італійське видання було запущено 4 жовтня 2012 року. Видання в Мексиці було анонсовано 7 листопада 2018 року. 17 вересня 2019 року Amazon Music оголосила про запуск Amazon Music HD, нового рівня якісної музики без втрат із понад 50 мільйонами пісень у форматі High Definition (16 біт/44,1 кГц) і мільйонами пісень у форматі Ultra. Висока чіткість (24(біт)/44(кГц), 24/48, 24/96, 24/192), найвища якість доступного потокового аудіо. Тепер Amazon входить до Tidal і Qobuz, які пропонують музику без втрат для аудіофілів. Станом на січень 2020 року Amazon Music мав 55 мільйонів слухачів.

Вебсайт: amazon.com

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