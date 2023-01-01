Amazon Alexa, також відома просто як Alexa, — це технологія штучного інтелекту віртуального помічника, розроблена Amazon, яка вперше використана в розумних колонках Amazon Echo, розроблених Amazon Lab126. Він здатний спілкуватися голосом, відтворювати музику, створювати списки справ, встановлювати будильники, транслювати подкасти, відтворювати аудіокниги та надавати інформацію про погоду, дорожній рух, спорт та іншу інформацію в реальному часі, наприклад новини. Alexa також може керувати кількома розумними пристроями, використовуючи себе як систему домашньої автоматизації. Користувачі можуть розширити можливості Alexa, встановивши «навички» (додаткові функції, розроблені сторонніми постачальниками, в інших налаштуваннях частіше називаються додатками, такими як програми погоди та аудіофункції). Більшість пристроїв із Alexa дозволяють користувачам активувати пристрій за допомогою слова пробудження (наприклад, Alexa або Amazon); на інших пристроях (таких як мобільний додаток Amazon на iOS або Android і Amazon Dash Wand) користувач повинен натиснути кнопку, щоб активувати режим прослуховування Alexa, хоча деякі телефони також дозволяють користувачеві вимовити команду, наприклад «Alexa» або «Пробудження Alexa». Наразі взаємодія та спілкування з Alexa доступні лише англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською, португальською, японською та гінді. У Канаді Alexa доступна англійською та французькою мовами (з квебекським акцентом). Станом на листопад 2018 року в Amazon було понад 10 000 співробітників, які працювали над Alexa та пов’язаними продуктами. У січні 2019 року команда пристроїв Amazon оголосила, що продала понад 100 мільйонів пристроїв із підтримкою Alexa. У вересні 2019 року Amazon випустила багато нових пристроїв, досягнувши багатьох рекордів, конкуруючи зі світовою індустрією розумних домівок. Нова Echo Studio стала першою розумною колонкою зі звуком 360 і звуком Dolby. Інші нові пристрої включали точку Echo з годинником позаду тканини, нове Amazon Echo третього покоління, Echo Show 8, плагін Echo пристрій, Echo Flex, вбудовані бездротові навушники Alexa, Echo Buds, вбудовані Alexa окуляри, оправи Echo, вбудоване кільце Alexa та Echo Loop.

Вебсайт: alexa.amazon.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Amazon Alexa». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.